الإمارات.. إلزام مستشفى خاص بتعويض طبيب 100 ألف درهم

ألزمت محكمة العين الابتدائية في دولة الإمارات، مستشفى خاصا بدفع 100 ألف درهم (27,224 دولار) مع أتعاب المحاماة، لطبيب مختص بالأمراض العصبية تقدم بشكوى ضدها بتهمة إخلالها بالتزامها معه.

ويأتي الحكم الصادر اليوم الأحد، بناءً على دعوى رفعها الطبيب في وقت سابق ضد المستشفى، طالب فيها بإلزام الأخيرة بدفع مبلغ 300 ألف درهم (81,672دولار) تعويضا له عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة إخلالها باتفاق عمل مبرم بينهما.

وأكد الطبيب، الذي كان يعمل في أحد مستشفيات أوروبا، أن المستشفى الخاص في الإمارات، راسله وقدَم له عرضًا للعمل لديهم بوظيفة اختصاصي أمراض عصبية براتب شهري قدره 55 ألف درهم (14,973 دولار) وبعقد لمدة سنتين.

وأوضح الطبيب بشكواه أنه قبل بالعرض وعاد برفقة زوجته وأبنائه لاستلام عمله الجديد، مشيرا إلى طلب المستشفى منه عقب وصوله الحصول على ترخيص من هيئة الصحة، ليتمكن من ممارسة عمله.

وكشف الطبيب أنه تفاجأ بعد حصوله على الترخيص برفض تعيينه في المستشفى على الرغم من أنها هي التي راسلته وطلبت التعاقد معه، ما دفعه لترك عمله في أوروبا وتكبده خسائر السفر والعودة للإمارات.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ثبت أن المستشفى هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الطبيب ومن ثم تكون ملزمة تبعا لذلك بتعويضه عن الأضرار، التي لحقت به جراء عدم تنفيذ العقد.

وأشارت المحكمة، بحسب ما نقلت صحيفة ”البيان“ الإماراتية، إلى أن هذا الخطأ تسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية للطبيب الشاكي، تتمثل في خسارته مصدر دخله والمصاريف، التي تكبدها لاستكمال إجراءات العقد.