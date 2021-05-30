إنقاذ شاب سقط وتدحرج من أعلى جبل "حفيت" في الإمارات (فيديو)‎

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في مدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي الإماراتية، الأحد، من إنقاذ مواطن عقب سقوطه من أعلى جبل ”حفيت“ الواقع في جنوب مدينة العين.

وتم إنقاذ المواطن بعد تنسيق بين المركز الوطني للبحث والإنقاذ مع شرطة أبو ظبي التي أرسلت بلاغا إلى المركز يفيد بسقوط شخص وتدحرجه من أعلى الجبل الذي يُشرف على كامل منطقة العين ويقع على الحدود مع سلطنة عمان.

ووفقا لصحيفة ”البيان“ المحلية، فإن المصاب إماراتي يبلغ من العمر 38 عاما، وقد أصيب بكسور في الرجلين نتيجة سقوطه من الجبل الذي يرتفع فوق سطح البحر 1240 مترا ويعتبر الأعلى في أبو ظبي.

وأكدت الصحيفة أنه ”تمكن فريق البحث والإنقاذ، بعد استخدام طائرة، من إخلاء المصاب إلى مستشفى توام لتلقي العلاج اللازم“.

ونشرت الصحيفة عبر حسابها في ”تويتر“ مقطعا للحظة إنقاذ الفرق للشاب المصاب بواسطة طائرة الإنقاذ.