قتيلان و20 مصابا برصاص مسلحين في ميامي الأمريكية (فيديو)

أفادت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل شخصين، وإصابة 20 آخرين، بعد فتح 3 مسلحين النار على حشد في مدينة ميامي.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إخبارية، إن طلاق النار الذي نفذه 3 مسلحين، استهدف حفلا موسيقيا في ميامي، وإن قوات الشرطة لم تعتقل بعد المشتبه بهم.

وقالت شرطة ميامي-دايد في بيان صادر عنها: ”وفقا للمحققين، كانت القاعة تستضيف حفلا وكان العديد من المنظمين أمامها، حين اقتربت سيارة من أمام الصالة وخرج منها ثلاثة أشخاص بدأوا بإطلاق النار عشوائيا على الحشد“.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتشار سيارات الشرطة في المكان، بعد الحادثة، وتجمهر عدد من الأشخاص في المحيط.