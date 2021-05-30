مصر.. حريق هائل يلتهم 4 مصانع في المنوفية (فيديو)

اندلع حريق هائل، في 4 مصانع كبرى، داخل مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية في مصر.

ونشب الحريق في مصانع بلاستيكية خاصة بالأحذية، والمواد الغذائية، وذلك في ظروف غامضة، بينما تم الدفع بـ27 سيارة إطفاء، في ظل استمرار اندلاع النيران حتى ساعة إعداد التقرير.

ووفق مصدر أمني لم يتم الكشف عن أسباب الحريق، لكن انباء تتحدث عن احتمال وجود ”ماس كهربائي“ تسبب بالحريق الهائل.

وتحدث شهود عيان عن خسائر ”ضخمة“ نتيجة الحريق، بينما تم الدفع بسيارات إسعاف إضافية تحسبا لوجود مصافين أو متوفين.

ووصل محافظ المنوفية إلى مقر اندلاع الحريق، فيما انتشر أهالي المنطقة بالمكان لمساعدة قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.