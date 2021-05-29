مصر.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة خنقا داخل سيارة والدهم

لقي أربعة أطفال من أسرة واحدة مصرعهم خنقا، مساء اليوم السبت، داخل سيارة والدهم، بعد أن علقوا بها دون علمه لفترة طويلة، ما أدى إلى نقص الأكسجين ووفاتهم على الفور.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أربعة أطفال، أعمارهم تتراوح ما بين 3 و6 سنوات، داخل سيارة أمام منزل أسرتهم بعزبة الثابت التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، في محافظة الشرقية شرق العاصمة المصرية.

وبينت التحريات الأولية، بعد انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادثة، اختناق الأطفال داخل السيارة، بعد أن دخلوا إليها ولم يتمكنوا من مغادرتها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء تحريات المباحث، حول ظروف وملابسات الواقعة، وسؤال ذويهم، وتفريغ محتوى الكاميرات في المكان.