السعودية.. القبض على شابين هربا من رجل أمن ونشرا مقطعا بالحادثة (فيديو)

ألقى رجال الشرطة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية القبض على شابين هربا من رجل أمن بعد أن أوقفهما، ثم وثقا ذلك بمقطع مصور ونشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني قوله، إن الجهات الأمنية ”تمكنت من القبض على الشابين وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر لم يمتثلا لطلب رجل الأمر بالوقوف وهربا وصورا ذلك“.

وأكد المقدم السحيباني أنه جرى إيقاف الشابين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة القصيم : القبض على مواطنَين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما pic.twitter.com/N3BibQoXzJ — الأمن العام (@security_gov) May 29, 2021

وأشار الحساب الرسمي للأمن السعودي على موقع ”تويتر“، إلى ضبط الشابين، ما حث مدونا يُدعى عبدالله اليامي على نشر المقطع المصور للشابين اللذين تم القبض عليهما بسببه.