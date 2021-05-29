الإمارات.. وفاة هندية غرقا ونجاة أسرتها بأعجوبة

لقيت سيدة هندية مقيمة في دولة الإمارات مصرعها غرقاً في إمارة أم القيوين بعد نزولها برفقة أسرتها المؤلفة من زوج وابن وابنة للسباحة، بينما نجا بقية أفراد العائلة بأعجوبة.

ووفقاً لصحيفة ”الإمارات اليوم“ فقد تمكن الزوج وابنه من الخروج، بينما لم تتمكن الزوجة وابنتها من إنقاذ نفسيهما حتى تم انتشالهما من قبل رواد الشاطئ، ونقلهما على الفور إلى المستشفى لتفارق الزوجة الحياة بينما نجت ابنتها.

وقال مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة أم القيوين، العميد خليفة سالم الشامسي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، صباح أمس الجمعة ، بوجود حالة غرق في ”شاطئ البيت متوحد“ ، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ والجهات المختصة إلى مكان البلاغ، وتبين أن أسرة (هندية) مكونة من زوج (49 عاماً) وزوجته (32 عاماً)، وابن وابنة (أربعة أعوام) حضروا من إمارة عجمان للاستجمام على ”شاطئ البيت متوحد“ في الساعة السابعة صباحا.

وأضاف أن رب الأسرة نزل البحر في الساعة التاسعة صباحا ولحقه ابنه ثم ابنته وزوجته، ونتيجة لارتفاع الموج واضطراب البحر، تعرضت الزوجة والابنة للغرق، وتمكن الابن من الخروج من البحر، وفشل في إنقاذ زوجته وابنتهما، لأنه كان منهكاً وفي حالة إعياء نتيجة مقاومة التيارات والأمواج البحرية العالية.

وأشار الشامسي إلى أن الزوج طلب مساعدة من رواد الشاطئ الذين هرعوا إلى البحر وتمكنوا من إخراج الزوجة والابنة، وكانتا في حالة حرجة نتيجة ابتلاعهما كميات كبيرة من الماء، وتولى الإسعاف الوطني إجراء الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى مستشفى أم القيوين، حيث توفيت الزوجة، واستقرت حالة الطفلة.