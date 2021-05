بعدما رفضت زواجا مدبرا.. استنفار في مدينة إيطالية لكشف مصير فتاة باكستانية (فيديو وصور)

تبحث الشرطة الإيطالية عن جثة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما يشتبه في أن عائلتها الباكستانية قتلتها بعدما رفضت زواجا مدبرا.

وقال الضابط ستيفانو بوفي من الشرطة الإيطالية اليوم السبت، إن والدَي الفتاة وعمها واثنين من أبناء أعمامها، يخضعون للتحقيق بتهمة القتل.

وأضاف للصحفيين: ”يعتقد أن الجميع شاركوا في الجريمة“ فيما كان شرطيون يمشطون أرضا زراعية للعثور على الفتاة المفقودة سامان عباس.

Salgono a 5 gli indagati per la scomparsa di #SamanAbbas, la 18enne pakistana in provincia di Reggio Emilia. Oltre ai genitori e allo zio, sono stati iscritti anche i cugini. Sarebbe stati riconosciuti in un video con attrezzi da lavoro in mano. pic.twitter.com/r1fWAnLsW6

— Tg1 (@Tg1Rai) May 29, 2021