سجين أمريكي يقطع رأس زميله في الزنزانة

شهد سجن ولاية كاليفورنيا، جريمة مروعة، بعد أن قتل سجين من عبدة الشيطان زميله في الزنزانة واقتلع عينه وفصل رأسه عن جسده، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ستار“.

وحسب الصحيفة، فإن ”جيمي أوسانا (31 عاما)، يقضي عقوبة سجن بعد ارتكابه جريمة قتل، أقدم على قتل زميله في الزنزانة لويس روميور، (44 عاما) الذي يقضي فترة عقوبة جراء جريمة قتل أيضا، باستخدام شفرة حلاقة ذات مقبض واقتلع عينه وبعدها قطع رأسه“.

وما يثير الدهشة أنه في اليوم التالي وأثناء قيام حراس السجن بجولاتهم التفتيشية الصباحية لم يلاحظوا جريمة القتل التي حدثت داخل الزنزانة بالرغم من أن القتيل كان مقطوع الرأس، وذلك وفقا لما أفادت به تقارير صادرة عن صحيفة ”لوس أنجلوس تايمز“، وإلى الآن لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بعدم ملاحظة الحراس الجريمة أثناء الجولات التفقدية للسجناء.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن ”أوسانا اقتلع عين روميرو وإصبعا من يده وجزءا من أضلاع جسده والرئة قبل أن يُنهي جريمته بقطع رأسه. وذكرت تقارير تشريح الجثة وجود جروح حول جانبي فم الضحية على غرار شخصية الجوكر السينمائية“.

وقال الحراس إنهم بعد اكتشافهم الجريمة، في وقت لاحق، وأثناء إلقاء القبض على أوسانا ”كان بالفعل يرتدي حول رقبته عقدا مصنوعا من بعض أجزاء جسد القتيل روميرو“.

وما زالت التحقيقات جارية حول ملابسات الحادث، وعن أسباب وضع هؤلاء المجرمين معا داخل زنزانة واحدة بالرغم من خطورة أحدهما.

الجدير ذكره أن أوسانا الذي يُعد واحدا من عبدة الشيطان وممارسة الطقوس الشيطانية على غرار تشارلز مانسون السفاح الأمريكي الشهير، يقضي فترة عقوبة داخل السجن بتهمة قتل وتعذيب إيفيت بينا البالغة من العمر (37 عاما) في إحدى الفنادق وجرت الواقعة في 2011.

وفي 2017 قال أوسانا لأحد المراسلين الصحفيين أثناء محاكمته، إنه يستمتع بتعذيب الأشخاص، وسخر من عائلة الضحية التي عذبها وأزهق روحها.

ويقبع أوسانا داخل سجن ولاية ساليناس فالي في مقاطعة مونتيري بولاية كاليفورنيا، بعد أن تم تشخيصه بمرض الفصام واضطراب الشخصية الحدية ومرض نفسي آخر يُطلق عليه اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، وأفاد القاضي بأن أوسانا شخص فاقد للأهلية ولا يُمكن محاكمته بتهمة قتل روميرو.