"خفاش" يجبر طائرة هندية متجهة لأمريكا على الهبوط اضطراريا (فيديو وصور)

اضطرت طائرة هندية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للهبوط اضطراريا والعودة إلى نيودلهي مرة أخرى؛ بسبب وجود ”خفاش حي“ في مقصورة الطائرة.

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وتسبب الخفاش من فصيلة ”الثعلب الطائر الهندي“ بحالة من الذعر، واضطرت الطائرة التي أقلعت من مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي للهبوط؛ بعد أن أبلغ طاقم الطائرة عن وجود الخفاش بعد 30 دقيقة من الإقلاع.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اتصلت شركة الطيران بمسؤولي الحياة البرية؛ للسيطرة على الخفاش، الذي تم العثور عليه ميتا في درجة رجال الأعمال لاحقا.

وتم تعقيم الطائرة بالكامل بعد نزول الركاب، حيث تم تجهيز طائرة أخرى لهم لاستكمال رحلتهم.

وطلبت شركة الطيران تقريرا مفصلا من الفريق الهندسي، وقال مسؤول في شركة طيران الهند، إنه من الممكن أن تأتي مثل هذه الثدييات من مركبات تابعة لجهات خارجية.

وتوصل المحققون من خلال التحقيق الأولي لإدارة السلامة العامة، إلى أن عربات تحميل الأمتعة كان بها جرذان.