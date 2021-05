بعد شهر من ظهوره عاريًا‎.. نائب كندي يتبول أمام الكاميرا خلال جلسة افتراضية

تنحى نائب كندي عن بعض مهامه، وقال إنه يسعى إلى الحصول على ”مساعدة“، بعدما ضبطته كاميرا وهو يتبول خلال جلسة افتراضية في البرلمان، بعد شهر من ظهوره عاريًا خلال جلسة افتراضية أخرى.

وكتب النائب وليام آموس عبر حسابه على تويتر، مساء الخميس:“الليلة الماضية، خلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم، في مكان غير عام، تبولت دون أن أدرك أنني كنت أمام الكاميرا“.

وأضاف:“أشعر بإحراج شديد جراء أفعالي، وجراء القلق الذي قد أكون سببته لأي شخص شاهد ذلك. ورغم أنه كان عرضيًا (…) فإن ذلك غير مقبول، وأنا أعتذر“.

