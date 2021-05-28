مصر.. انهيار أجزاء من مسجد السلطان حسن يشعل غضب مواقع التواصل (صور)

انهارت أجزاء من مسجد السلطان حسن، الذي يوصف بـ“درة العمارة الإسلامية بالشرق“، ويعد أحد المساجد الأثرية الإسلامية الشهيرة بالعاصمة المصرية القاهرة.

حدث الانهيار قبل صلاة الجمعة، وتم إغلاق المسجد خوفا على أرواح المواطنين لحين البت في أمره من قِبل الجهات المعنية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ صورا تظهر انهيار أجزاء من مسجد السلطان حسن، معبرين عن غضبهم وحزنهم الشديد لما حدث.

وتساءل رواد مواقع التواصل عن دور المسؤولين في وزارة السياحة والآثار المصرية والجهات الأخرى المختصة في قطاع الآثار، وسط مطالبات بتدخل عاجل لإنقاذ المسجد، ومحاسبة المقصرين.

ونشر إسلام وهيب صورا للانهيار، عبر صفحته على ”فيسبوك“، معلقا عليها: ”لله الأمر من قبل ومن بعد.. انهيار جزء من الرفرف الخشبي لميضأة مسجد ومدرسة السلطان حسن بميدان القلعة، وتم الإغلاق اليوم لحين الانتهاء من أعمال الترميم“.

وأضاف وهيب: ”مسجد ومدرسة السلطان حسن هي بمثابة هرم مصر الإسلامي والله.. ياريت الدكتور خالد عناني يهتم بالموضوع ده ضروري والله الحادثة دي في قلبي مش في الميضأة“.

https://www.facebook.com/author.eslamwaheeb/posts/2978456785746115

وشارك محمد الغنام الصور، معبرا عن الاستياء من الواقعة: ”سقوط جزء من ميضأ مسجد السلطان حسن هو سقوط لوزير السياحة والآثار في أداء مهام عمله.. عزل وزير السياح والآثار مطلب ملح“.

https://www.facebook.com/mohamed.elgannam.3/posts/3812573788840499

واستنكر خالد سعيد الأمر قائلا: ”اليوم انهيار وسقوط جزء من ميضأة مسجد السلطان حسن تلك التحفة المعمارية التاريخية هو انهيار لوزارة الآثار التي تلقت 2 مليار ولا يزال الانهيار مع ازدهار الإهمال“.

https://www.facebook.com/khaled.said.503/posts/10161070598590744

ويمثل مسجد ومدرسة وقبة السلطان الناصر حسن مرحلة نضوج العمارة المملوكية، أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون خلال الفترة من 757 هجرية/1356 ميلادية إلى 764هـجرية /1363 ميلادية خلال حقبة حكم المماليك البحرية لمصر.

ويتكون المسجد من أربعة إيوانات متعامدة متواجهة مشرفة أكبرها الشرقي، حيث التمهيد المؤدي إلى القبة، ويبلغ طول الدهليز المؤدي إلى القبة 28 مترًا ويأخذ المسجد في بنائه طراز المساجد الفارسية، حيث يمكن للنظار استيعاب مساحته من أي زاوية، وتوجد نقوش محدودة على جدران البناء.

وصحن المسجد على هيئة مربع تقريبًا، طوله 34.60 متر وعرضه 37.5 متر، الأرضية مفروشة بالرخام، في المركز تمامًا فسقية.