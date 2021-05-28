مصر.. وفاة 3 عمال اختناقًا أثناء تطهير خزان صرف صحي

توفي 3 عمال مصريين اختناقًا أثناء تطهيرهم خزان صرف صحي منزلي، في إحدى قرى المنيا في صعيد البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا بمصرع 3 عمال، وهم: ”عمر . م. ح“( 20 عامًا)، و“أحمد. ت. ح“ (20 عامًا)، وشقيقه حمودة (38 عامًا)، اختناقًا أثناء تطهير خزان صرف صحي في أحد منازل القرية.

وكشفت التحقيقات أن العمال الثلاثة لقوا مصرعهم أثناء تطهير خزان صرف صحي مغلق ومحاولة ربطه بخزان المنزل، فتعرض الأول للاختناق والوفاة، وحاول الثاني إنقاذه فلفظ أنفاسه الأخيرة، وجاء الثالث محاولًا إنقاذ الاثنين فلقي مصرعه معهما.