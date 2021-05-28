مصر.. طفل يدهس المارة ويتسبب بمقتل شخصين(صور)

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين في حادث دهس على يد طفل مخمور يقود سيارة أجرة ”ترامكو“ بمنطقة أرض اللواء العجوزة بمحافظة الجيزة في مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس على الطريق الأبيض بالجيزة، ومصرع شخصين بينهما فتاة وإصابة 5 آخرين.

كشفت التحقيقات أن الطفل، كان مخمورًا وبحالة غير طبيعية ويقود السيارة بسرعة جنونية، وقام بدهس المواطنين في الشارع.

وتبين أن الطفل اصطدم أيضًا بأحد المحلات التجارية؛ ما أدى إلى تهميش أجزاء من المحل، قبل صلاة الجمعة اليوم.

وتمكن الأهالي من الإمساك بالطفل والتحفظ عليه، وتبين أنه تحت تأثير مادة مخدرة، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.