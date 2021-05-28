منوعات

بسبب "زوجته المشاغبة".. بلجيكا تسحب سفيرها لدى كوريا الجنوبية‎ (فيديو)
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 12:03 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 13:30 GMT

بسبب "زوجته المشاغبة".. بلجيكا تسحب سفيرها لدى كوريا الجنوبية‎ (فيديو)

سيغادر سفير بلجيكا لدّى كوريا الجنوبية منصبه في غضون الأسابيع المقبلة، بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على

+A -A
المصدر: رويترز

سيغادر سفير بلجيكا لدّى كوريا الجنوبية منصبه في غضون الأسابيع المقبلة، بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع عاملة في متجر في العاصمة سول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في الـ9 من شهر إبريل/نيسان الماضي.

وشكت الزميلة في أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها.

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية، أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن ”سلوكها غير المقبول“ وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة، إن ليكويه خدم بلده بإخلاص وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في عام 2019، مضيفة ”لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play