الإمارات.. آسيوي يلقي بنفسه من أعلى جسر بسبب إصابته بـ"كورونا"

أقدم شخص من الجنسية الآسيوية، في دولة الإمارات، يبلغ من العمر 42 عاما، على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى جسر الروضة في عجمان، أمام أنظار زوجته، ليلقى حتفه على الفور، وذلك بسبب إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن بلاغا ورد إلى مركز الشرطة بعجمان بشأن سقوط شخص من فوق جسر الروضة على الأرض، وبانتقال رجال الأمن إلى موقع الحادثة، عثر عليه جثة هامدة، حيث تم نقله لاحقا للمستشفى.

وذكرت زوجة المنتحر في التفاصيل، أن: ”زوجها كان مصابا بفيروس كورونا ويرتدي إسورة الحجر الصحي، وألقى بنفسه في اليوم الخامس من إصابته“، مضيفة أنه: ”يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وقد أثرت عليه إصابته بكورونا، فدخل في حالة اكتئاب، وأصبح قلقا وخائفا من فقدان عمله، بسبب الإصابة، وتداعيات ذلك على الوضع المادي وعلى عائلته“.

وقالت، إنه في يوم الواقعة أثناء وجودها معه في المركبة، توقف على جسر الروضة، ونزل من المركبة مودعا إياهم، وأوصاها بالاهتمام بالأبناء، ثم رمى بنفسه من أعلى الجسر منتحرا، حيث شاهده أحد المارة، وأبلغ الشرطة بالواقعة.