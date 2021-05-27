وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين إثر "فرقعة" تكييف في الشارقة

أعلنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الآسيوية، وإصابة اثنين آخرين؛ وذلك أثناء أعمال صيانة لوحدة تكييف.

وكشفت شرطة الشارقة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة، حيث أكدت أن ”فرقعة وحدة تكييف أثناء قيام فنيي إحدى الشركات بصيانتها، في برج سكني، تسببت بوفاة عامل آسيوي، وإصابة اثنين آخرين إصابات بليغة“.

وجاء في البيان عبر حساب ”فيسبوك“: ”فرقعة بوحدة تكييف أثناء صيانتها من قِبل فنيي إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الأجهزة الكهربائية، أعلى برج سكني بمدينة الشارقة، تتسبب بوفاة أحد العاملين من الجنسية الآسيوية، وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى على الفور من قبل الأجهزة الشرطية التي تواجدت بمقر الحادثة، وسنوافيكم بما يستجد لاحقا“.

https://www.facebook.com/ShjPolice/posts/3391710124264736