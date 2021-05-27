إزالة جزء من أمعاء مراهقة بريطانية بسبب تحدى "تيك توك"

كادت مراهقة بريطانية تبلغ من العمر 13 عاما تفقد حياتها، بسبب تحدّ على منصة ”تيك توك“ يطلق عليه ”ثقب اللسان“ والذي يتطلب من المشتركين وضع كرات مغناطيسية على اللسان، لعمل مظهر مشابه لثقب اللسان أو المعروف باسم ”tongue piercing“.

وقامت الفتاة التي طالبت بعدم الكشف عن اسمها، بتنفيذ هذا التحدي وأدى الأمر لابتلاعها عددا كبيرا من الكرات المغناطيسية، وذكرت والدتها -وتُدعى فاي إليزابيث- أن ابنتها عانت من آلام شديدة في المعدة وقيء.

وبالفعل اصطحبت الأم ابنتها للمستشفى، بعد تفاقم حدة الآلام وظن الأطباء في البداية أنها ربما تعاني من التهابات في الأمعاء أو المعدة؛ ولكن ما جعلهم يعدلون عن هذا التشخيص هو بدء الفتاة في تقيؤ مادة سوداء.

وأجرى الأطباء مسحا للبطن، ووجدوا 10 كرات مغناطيسية كانت مستقرة أغلبها في أمعائها وتم نقلها على الفور لمستشفى آخر من أجل الخضوع لعملية جراحية طارئة، والتي اضطر الأطباء خلالها لإزالة الزائدة الدودية لوجود كرة عالقة بداخلها وجزء من أمعاء الفتاة.

وبعد انتهاء العملية التي استمرت 6 ساعات استخرج الأطباء 15 كرة مغناطيسية، والآن تتعافى الفتاة داخل المستشفى مع جرح في بطنها طوله 6 بوصات وتتغذى عن طريق الأنابيب.

وقالت الأم، إن أمام ابنتها فترة تصل لأسبوعين حتى تتعافى بشكل كامل، وتابعت أنها لم تر ابنتها تعاني من أي آلالام شديدة قبل أن تتعرض لهذه الحادثة.

في الآونة الأخيرة كثرت بشكل كبير حوادث بين المراهقين والأطفال بسبب تحديات تيك توك، إذ خضع طفل يبلغ من العمر 11 عاما لعمليتين جراحيتين جراء قيامه بهذا التحدى الخطير ذاته، وكانت حالته حرجة استدعت التدخل الجراحي مرتين.