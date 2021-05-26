مصر.. مصرع مجند وإصابة 2 إثر حريق في مبنى "مرور السويس" (فيديو)

لقي مجند مصري، وأصيب اثنان آخران بجراح، إثر حريق اندلع في مبنى إدارة مرور السويس، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد النيران.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المبنى، قبل أن تتمكن كوادر الإطفاء من إخماد النيران.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغًا باندلاع حريق في المبنى، لتتوجه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، وتتمكن من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى أقسام أخرى من المبنى.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية إن النيران تسببت بوقوع أضرار في وحدة تراخيص القيادة، مشيرًا إلى أن رجال الدفاع المدني يواصلون عملية التبريد في موقع الحريق.