مصر.. انتحار عروس شنقا داخل غرفة نومها

انتحرت عروس مصرية بمنطقة البساتين في العاصمة القاهرة، بشنق نفسها بـ“إيشارب“ داخل غرفة نومها؛ بسبب خلافات ومشاكل مع زوجها.

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل منزل بمنطقة البساتين بالقاهرة، وبالانتقال والفحص تبين أن المنتحرة حديثة الزواج وترتدي كامل ملابسها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة، انتحرت بسبب خلافات زوجية، إذ استغلت خروج زوجها من المنزل، ودخلت غرفة نومها وشنقت نفسها بواسطة ”شال“.

واتهمت أسرة المتوفاة، الزوج بأنه وراء ارتكاب واقعة خنق الزوجة، في حين استعجلت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات لكشف ظروف الواقعة وملابساتها، كما أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة، كا صرحت بدفن الجثة.