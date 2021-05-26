حريق في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران (فيديو)

اندلع حريق في مصنع للبتروكيماويات بمدينة ”عسلوية“ التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، المطلة على الخليج العربي، وفق ما أورده موقع ”عصر جنوب“ اليوم الأربعاء.

وذكر الموقع الذي يعنى بتغطية أخبار المدن الجنوبية في إيران، أن ”حريقا اندلع في مصنع دماوند للبتروكيماويات بمدينة عسلوية بمحافظة بوشهر“، مشيرا إلى أن ”الحريق سببه انفجار صمام الأكسجين في مصنع دماوند في المرحلة الثانية“.

وتعمل شركة دماوند للطاقة التي تأسست عام 2011 في عسلوية، وتضم بضع وحدات منها، وحدة توليد الكهرباء والبخار، ووحدات الهواء المضغوط، ووحدات المياه ومستجمعات المياه، ومحطة غاز، ووحدة الصرف الصناعي.

وقال عبد النبي يوسفي، حاكم مدينة عسلوية للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن انفجار خط نقل الأكسجين في مصنع للبتروكيماويات في المدينة تسبب في مقتل شخص وحرق اثنين من الموظفين.

وأضاف يوسفي: ”تم تشكيل فريق عمل فني للطوارئ للتحقيق في سبب الحادث، وبعد توضيح أبعاد الحادث سيتم توفير المعلومات“.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حوادث الحرائق والانفجارات التي تتعرض لها المصانع والشركات الإيرانية المختلفة، ولم تكشف السلطات -في كثير من الأحيان- عن أسباب تلك الحوادث.