الكويت.. خطأ طبي ينهي حياة أربعيني بعد إجرائه عملية "مسار معدة"

توفي مريض في العقد الخامس من عمره بسبب خطأ طبي بأحد المراكز الطبية الشهيرة في الكويت بعد إجرائه عملية تحويل مسار معدة.

وذكرت صحيفة ”المجلس“ الإلكترونية المحلية أن ”المريض أجرى عملية تحويل مسار معدة في المركز الطبي، تبعه شعور بالألم ودخوله مستشفى حكوميا وحدوث تسريب وتسمم وانفجار في الكلى أدت لتعرضه لجلطة تسببت بوفاته“.

وفاة مواطن أربعيني بخطأ طبي أجرى عملية تحويل مسار معدة في مركز طبي «شهير» تبعه شعوره بالألم ودخوله مستشفى حكومي وحدوث تسريب وتسمم وإنفجار في الكلى أدت لتعرضه لجلطة ووفاته فيما قام المركز الطبي بسحب التقارير وتغييرها. pic.twitter.com/DFgi43Nnfn — المجلس (@Almajlliss) May 25, 2021

وزعمت الصحيفة أن ”المركز الطبي الذي أجرى فيه المريض العملية، سحب التقارير وقام بتغييرها“، في إشارة إلى عملية تزوير في تقارير المتوفى.

وأثارت الحادثة استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وسحب الترخيص من المركز ومحاسبة الطبيب إن ثبت وقوعه في خطأ أسفر عن وفاة المواطن وتزوير التقارير.

اذا صح هذا الأمر، فالطبيب يُتهم بقتل خطأ، ويسأل المركز الطبي عن التعويض نتيجة الاهمال الجسيم وعدم مراعاة الأصول المهنية، ويسأل من قام بتغيير التقارير عن تهمة التزوير.

الله يرحم المتوفي ويصبر أهله. — Fahad Mekhlef (@Fahad_mekhlef) May 25, 2021

وتداول بعض النشطاء اسماً للمريض المتوفى الذي قالوا إنه يدعى (ح.ت.ظ) ، وإن الطبيب المعني هو (م.ج) وزير الصحة سابق.

المتوفي احمد تاجر الظفيري

الدكتور جارالله #مستشفى الهادي — se9877 (@lalala18963373) May 25, 2021

حسبنا الله ونعم الوكيل استهتار وتهاون بأرواح الناس وزيادة على ذلك إخفاء وتغير كل ما يدينهم أو يحملهم المسؤولية عن ازهاق روح بريئة كان ذنبها الوحيد بأن ذهبت الى مركز يرأسه وزير سابق ويصنف نفسه من أشهر المراكز على المستوى الإقليمي مع العلم بأن له سوابق بالأخطاء الطبيه . — بشير المخيزيم (@bsherkng1) May 25, 2021

وأعلن الناشط عبد الرحمن الفكر، وهو أحد أقرباء المتوفى، عزمه مقاضاة المعنيين في المركز الطبي، مبينا أن المسؤول عن العملية هو وزير سابق.

بأذن الله سوف نتجه الي القانون و نأخذ حقنا من المعنيين ، وللعلم .. مسؤول العمليه و زير سابق !! ( الجا….) ، وسواءً غيرت التقارير او ماغيرتها ، كلنا امل بنزاهة القانون . — عبدالرحمن الفكر (@ALFAKER_KW) May 25, 2021

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة هذه المعلومات المتداولة بشأن الحادثة والأسماء الواردة من قبل النشطاء، في ظل غياب أي تعليق رسمي بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

وشهد القطاع الطبي في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عدة أخطاء طبية، نتج عن بعضها وفيات، وشكلت لجان تحقيق للنظر فيها، وسط مطالبات دائمة بمحاسبة المقصرين وتشديد العقوبات بحقهم.