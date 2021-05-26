منوعات

الكويت.. خطأ طبي ينهي حياة أربعيني بعد إجرائه عملية "مسار معدة"
تاريخ النشر: 26 مايو 2021 6:38 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2021 6:40 GMT

الكويت.. خطأ طبي ينهي حياة أربعيني بعد إجرائه عملية "مسار معدة"

توفي مريض في العقد الخامس من عمره بسبب خطأ طبي بأحد المراكز الطبية الشهيرة في الكويت بعد إجرائه عملية تحويل مسار معدة. وذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية المحلية

+A -A
المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

توفي مريض في العقد الخامس من عمره بسبب خطأ طبي بأحد المراكز الطبية الشهيرة في الكويت بعد إجرائه عملية تحويل مسار معدة.

وذكرت صحيفة ”المجلس“ الإلكترونية المحلية أن ”المريض أجرى عملية تحويل مسار معدة في المركز الطبي، تبعه شعور بالألم ودخوله مستشفى حكوميا وحدوث تسريب وتسمم وانفجار في الكلى أدت لتعرضه لجلطة تسببت بوفاته“.

وزعمت الصحيفة أن ”المركز الطبي الذي أجرى فيه المريض العملية، سحب التقارير وقام بتغييرها“، في إشارة إلى عملية تزوير في تقارير المتوفى.

وأثارت الحادثة استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين السلطات بالتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وسحب الترخيص من المركز ومحاسبة الطبيب إن ثبت وقوعه في خطأ أسفر عن وفاة المواطن وتزوير التقارير.

وتداول بعض النشطاء اسماً للمريض المتوفى الذي قالوا إنه يدعى (ح.ت.ظ) ، وإن الطبيب المعني هو (م.ج) وزير الصحة سابق.

وأعلن الناشط عبد الرحمن الفكر، وهو أحد أقرباء المتوفى، عزمه مقاضاة المعنيين في المركز الطبي، مبينا أن المسؤول عن العملية هو وزير سابق.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة هذه المعلومات المتداولة بشأن الحادثة والأسماء الواردة من قبل النشطاء، في ظل غياب أي تعليق رسمي بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

وشهد القطاع الطبي في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية عدة أخطاء طبية، نتج عن بعضها وفيات، وشكلت لجان تحقيق للنظر فيها، وسط مطالبات دائمة بمحاسبة المقصرين وتشديد العقوبات بحقهم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play