عقابا على اعتدائه الجنسي.. طفلة مصرية تقتل والدها حرقا

أحرقت طفلة مصرية والدها حتى الموت بعد اعتدائه عليها جنسيًا في منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يُفيد بالعثور على جثمان مواطن، (36 عامًا) داخل غرفة نوم شقته بدائرة قسم بولاق الدكرور متفحمة تمامًا.

وتبين بعد انتقال رجال المباحث إلى مكان الحادثة، وإجراء الفحص، نشوب الحريق بسرير في غرفة نوم وتفحم قاطن الشقة، حيث كان مستغرقًا بالنوم.

وبينت التحريات أن ابنته البالغة من العمر 13 عامًا شوهدت أثناء الحريق، تنصرف بحقيبة ملابسها، وبضبطها اعترفت أنها سكبت مادة ”الكاز“، وأشعلت النيران في والدها؛ بسبب اعتدائه الجنسي والجسدي عليها، وقد ألقي القبض على المتهمة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.