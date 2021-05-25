لبؤة تنقض على مدربها أمام المتفرجين في روسيا (فيديو)‎

في واقعة صادمة، تحولت إحدى فقرات السيرك اللطيفة إلى تجربة مروعة، إذ تعرض مدرب لهجوم لبؤة أمام المتفرجين في روسيا.

ويكشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعرض المدرب مكسيم أورلوف للهجوم من أنثى الأسد، أثناء عرض مباشر أمام المتفرجين يوم السبت.

ووفقا لصحيفة ”مترو“ البريطانية، يمكن رؤية كيف بدأ العرض بدخول اثنتين من اللبؤات قبل أن يدخل مكسيم لبدء عرضه، ثم بدأت إحداهما مواجهة المدرب وسرعان ما نهشت ساقه وتشبثت بها بأنيابها.

وعلى الرغم من نجاح محاولة المدرب في التصدي للهجوم بالعمدان وضرب أنثى الأسد، إلا أنها سرعان ما جددت الهجوم وأطاحت به أرضاً قبل أن تنضم أنثى الأسد الأخرى لاستكمال الهجوم على مكسيم أمام المتفرجين المذعورين الذين لاذوا بالفرار.

إلا أن مكسيم وموظفي السيرك تمكنوا من التصدي للهجوم والسيطرة عليه، ما ساعد في نجاة المدرب بأعجوبة.

وسرعان ما تم نقل المدرب إلى مستشفى في منطقة موشكوفو بأكثر من إصابة في ذراعه وساقه.

وقالت فيكتوريا، إحدى شهود العيان: ”كانت أنثى الأسد في حالة هياج، وسمعنا زئيرا شديدا منهما أثناء فرارنا“، مشيرة إلى أنه كان من بين شهود العيان سيدة حامل عانت من نوبة صرع بسبب الصدمة جراء ما رأته.

وأوضح موظفو السيرك أن السبب وراء الهجوم قد يكون عدم مشاركة اللبؤتين ”فيغا“ و“سانتا“ في عروض بسبب الجائحة، كما أشاروا إلى أنهما كانتا تتشاجران قبل العرض وكانتا في حالة تأهب.

وأكد مكسيم أن هذه الواقعة ”حالة نادرة جداً، ولكن الحيوانات ستبقى حيوانات بطبعها في نهاية المطاف“، قائلا: ”فيغا عمرها 5 سنوات ولطالما كانت متمردة منذ صغرها، ولن تشارك في أي عروض أخرى بعد الهجوم وسنتفاوض مع حدائق الحيوان لاستبدالها بشبل أسد صغير“.