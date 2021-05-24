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الأمن الكويتي يحبط محاولة انتحار من فوق أحد الجسور
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 23:52 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 1:15 GMT

الأمن الكويتي يحبط محاولة انتحار من فوق أحد الجسور

أحبطت الأجهزة الأمنية الكويتية محاولة انتحار أقدم عليها أحد الأشخاص في منطقة الجهراء في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين. وقالت وزارة الداخلية الكويتية "إن قطاع

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أحبطت الأجهزة الأمنية الكويتية محاولة انتحار أقدم عليها أحد الأشخاص في منطقة الجهراء في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية ”إن قطاع الأمن العام تمكن من إحباط محاولة الانتحار بعد ورود بلاغ يفيد بمحاولة شخص إلقاء نفسه على الطريق العام من أحد جسور المشاة“.

وأكدت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ أنه تم إحالة هذا الشخص إلى مخفر النعيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ونشرت الوزارة صوراً من موقع الحادثة للشخص أثناء جلوسه على الجسر محاولاً إلقاء نفسه، وبعد نجاح الأجهزة الأمنية بإحباط ما كان ينوي عليه.

ولم يتم الكشف عن هوية وحالة هذا الشخص الذي استنكر النشطاء إحالته إلى المخفر مطالبين بإحالته إلى المستشفى للعلاج.

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