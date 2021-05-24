الأمن الكويتي يحبط محاولة انتحار من فوق أحد الجسور

أحبطت الأجهزة الأمنية الكويتية محاولة انتحار أقدم عليها أحد الأشخاص في منطقة الجهراء في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية ”إن قطاع الأمن العام تمكن من إحباط محاولة الانتحار بعد ورود بلاغ يفيد بمحاولة شخص إلقاء نفسه على الطريق العام من أحد جسور المشاة“.

قطاع الأمن العام ينجح باحباط محاولة انتحار شخص في منطقة الجهراء وذلك بعد ورود بلاغ الى غرفة العمليات يفيد بمحاولة شخص القاء نفسه على الطريق العام من احد جسور المشاة، وجاري احالته الى مخفر النعيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه pic.twitter.com/O1101v0L5a — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 24, 2021

وأكدت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“ أنه تم إحالة هذا الشخص إلى مخفر النعيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ونشرت الوزارة صوراً من موقع الحادثة للشخص أثناء جلوسه على الجسر محاولاً إلقاء نفسه، وبعد نجاح الأجهزة الأمنية بإحباط ما كان ينوي عليه.

ولم يتم الكشف عن هوية وحالة هذا الشخص الذي استنكر النشطاء إحالته إلى المخفر مطالبين بإحالته إلى المستشفى للعلاج.