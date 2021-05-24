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بعد أيام من اختفائه.. العثور على جثة رجل داخل تمثال ديناصور في إسبانيا‎
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 20:41 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 20:45 GMT

بعد أيام من اختفائه.. العثور على جثة رجل داخل تمثال ديناصور في إسبانيا‎

في واقعة غريبة وصادمة، عُثر على رجل جثة هامدة داخل تمثال في أحد شوارع مدينة برشلونة الإسبانية، بعد أيام من الإبلاغ عن اختفائه. تحول تمثال ديناصور من دعاية لدور

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المصدر: ساندرا ماهر -إرم نيوز

في واقعة غريبة وصادمة، عُثر على رجل جثة هامدة داخل تمثال في أحد شوارع مدينة برشلونة الإسبانية، بعد أيام من الإبلاغ عن اختفائه.

تحول تمثال ديناصور من دعاية لدور سينما في منطقة ”سانتا كولوما دي جرامانيت“ إلى مسرح جريمة يوم السبت، بعدما عُثر داخله على جثة رجل في الـ39 من عمره.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، عُثر على جثة الرجل الذي لم يُكشف عن هويته بمحض الصدفة، بعدما لاحظ أحد المارين وابنه صدور رائحة غير لطيفة من التمثال، وتمكن الرجل من رؤية جزء من الجثة من خلال شق في ساق التمثال وابلغ الشرطة على الفور.

سرعان ما وصل رجال الشرطة والإنقاذ إلى المكان وفتحوا التمثال ليعثروا على جثة الرجل الذي يُعتقد أنه علق في التمثال بالخطأ أثناء محاولته استرجاع هاتفه بعدما سقط داخل التمثال نفسه.

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هذا وحتى الآن لا تزال التحقيقات وإجراءات التشريح جارية لمعرفة ملابسات الواقعة، ولكن لم يتم الكشف عن أي دليل جنائي أو حدوث الواقعة بفعل فاعل، كما تم إزالة التمثال من موقعه.

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