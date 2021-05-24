مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 في اشتباكات قبلية شرق السودان

قتل 5 أشخاص وأصيب 13 شخصًا جراء تجدد الاشتباكات القبلية في بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، على ما أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر السودانية.

وقالت حكومة الولاية في بيان اليوم الإثنين، إن السلطات احتوت أحداثا مؤسفة بين مواطنين في القطاع الشرقي في محلية بورتسودان ”منطقة سوق جادو وديم النور مربع 4“.

وأشارت إلى أن ”القوات الأمنية في الولاية لاتزال في حالة إنعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تحفظ أمن وسلامة المواطنين“.

ونقل البيان مناشدة القوات الأمنية في الولاية، ”جميع المواطنين عدم الالتفات للشائعات والمحافظة على النسيج الاجتماعي والسلام المجتمعي“؛ مؤكدة أنها ”لن تتهاون في ضبط المتفلتين“.

ووقعت اشتباكات قبلية بين مكونات محلية في شرق البلاد شهر أيار/مايو من العام الماضي أدت إلى مقتل العشرات.

وفي شهر أغسطس/آب من العام الماضي، شهدت مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، أحداثا مماثلة بين قبيلتي النوبة والبني عامر أدت إلى سقوط عشرات الضحايا والإصابات وسط اتهامات بضلوع حزب الرئيس المخلوع عمر البشير في تأجيج الصراع القبلي في البلاد.

وكانت الاشتباكات قد وقعت في عدة مناطق في السودان دون أسباب واضحة، واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في وقت سابق من أسماهم ”أعداء الثورة ودعاة الفتنة“ بالوقوف وراء الأحداث الدامية.