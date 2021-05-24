قتيلان و12 جريحا بإطلاق نار في حفل بولاية نيوجيرزي الأمريكية (صور وفيديو)

سقط قتيلان وأصيب 12 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية نيوجيرزي الأمريكية السبت، وفق ما أعلنت شرطة الولاية.

وقالت الشرطة في بيان صحفي أمس الأحد، ”تتحرى الشرطة ملابسات إطلاق نار أفضى إلى مقتل رجل وامرأة وإصابة 12 آخرين خلال حفل في منزل بمقاطعة كمبرلاند الليلة الماضية“.

وأفادت الشرطة بأن ”المصابين نُقلوا إلى المستشفيات وأحدهم في حالة حرجة“، مبينة أنها ”ما زالت تتحرى الدافع وراء الحادث“.

وقالت قناة (إيه.بي.سي نيوز) إن ”ما يربو على مئة شخص حضروا حفل عيد الميلاد الذي أقيم أمس الأول السبت وإن إطلاق النار وقع قبيل منتصف الليل“.