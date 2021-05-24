5 قتلى إسرائيليين بحادث تحطم مقصورة التلفريك في إيطاليا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

لقي 14 شخصاً مصرعهم، بينهم خمسة إسرائيليين، وأصيب طفل بجروح خطرة وحالته حرجة جداً، في حادث تحطّم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال ايطاليا على ضفاف بحيرة مادجوري الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إنّ خمسة إسرائيليين قتلوا في الحادث، هم زوجان وطفل يقيمون في إيطاليا وزوجان يقيمان في إسرائيل، مشيرة إلى أنّ الطفل الراقد حالياً في المستشفى بين الحياة والموت هو ابن الزوجين الأخيرين.

وأعرب الرئيس الايطالي سيرجيو مارتيلا ورئيس الوزراء ماريو دراغي عن ”الألم العميق“.

لقي 8 على الأقل حتفهم في حادث سقوط تلفريك يربط بحيرة ماجوري بجبل قريب في #إيطاليا خدمة الإنقاذ في منطقة الألب قالت إن "التلفريك كان يقل 11 فردا وأن طائرة هليكوبتر نقلت طفلين لمستشفى في مدينة تورينو بشمال البلاد"#إرم_نيوز #Maggiore pic.twitter.com/N4VYMbMgcZ — إرم نيوز (@EremNews) May 23, 2021

ووقع الحادث عند الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,30 ت غ) على بعد مئة متر من أعلى محطة للتلفريك بحسب بيان لوزارة البنى التحتية. وقد يكون الحادث ناجما عن انقطاع كابل في الجزء الأعلى من مسار الرحلة، ما أدى إلى سقوط المقصورة وكان على متنها 15 شخصا.

ويبدو أنه جرى استبعاد فرضية الحمل الزائد منذ البداية إذ يمكن لهذه المقصورات أن تستوعب أكثر من 35 راكبا. وقال مسؤول عن الدرك إنّ المقصورة سقطت من على ارتفاع 15 مترا قبل أن تتدحرج على جزء من المنحدر وتصطدم بشجرة.

ويربط التلفريك السياحي في رحلة تستغرق 20 دقيقة قرية ستريزا بجبل موتاروني الواقع على ارتفاع 1500 متر مع منظر رائع مطل على بحيرة مادجوري وجبال الألب.