بسيجارة وفنجان قهوة.. مغربي يعترض طريق "الترام" ويجبره على الوقوف (فيديو)

اعتقل عناصر الشرطة بولاية الأمن في الدار البيضاء ، يوم الأحد شابا نشر على حسابه فيديو ، يظهره وهو يجلس على كرسي في معبر الترام لتناول القهوة وتدخين سيجارة، مما اضطر وسيلة النقل العمومية للتوقف وعلى متنها العديد من الركاب، وهو الموقف الذي عرض أمن وسلامة الجميع للخطر.

كما تمكنت الشرطة من اعتقال صديقه الذي صور الفيديو، وما يزال البحث جاريا عن صديقهم الثالث الذي قدم كأس القهوة لبطل المقطع المصور.

الفيديو نشره المدعو ”التهامي مجيد“ البالغ 21 عاما على حسابه في انستغرام ليلة السبت الأحد ، وأثار الكثير من الاستياء.