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12 قتيلاً في سقوط مقصورة "تلفريك" شمال إيطاليا (صور)
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 13:11 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 14:20 GMT

12 قتيلاً في سقوط مقصورة "تلفريك" شمال إيطاليا (صور)

أسفر تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريسا الساحلي في بيدمونت على ضفاف بحيرة ماجوري شمالي ايطاليا، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة اثنين بجروح خطرة، وفق ما افاد متحدث باسم

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المصدر: فريق التحرير

أسفر تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريسا الساحلي في بيدمونت على ضفاف بحيرة ماجوري شمالي ايطاليا، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة اثنين بجروح خطرة، وفق ما افاد متحدث باسم طواقم الاسعاف وكالة فرانس برس.

وقال والتر ميلان، إن ”الحصيلة المؤقتة ثمانية قتلى وجريحان نقلا على وجه السرعة إلى مستشفى الأطفال ريجينا مارغريتا في تورينو“.

وأظهرت صور التقطها مسعفون حطام المقصورة في نطاق حرجي يصعب بلوغه بسبب منحدر شديد.

ويربط التلفريك السياحي قرية ستريسا بجبل موتاروني في غضون 20 دقيقة، وسط إطلالات خلابة على جبال الألب عند بلوغ الارتفاع الأقصى وهو 1500 متر.

ويشتبه في أن الحادث الذي وقع على مسافة 300 متر من القمة نجم عن تمزق أسلاك في الجزء العلوي من المسار، ما تسبب في سقوط المقصورة التي كانت تضم 11 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

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