12 قتيلاً في سقوط مقصورة "تلفريك" شمال إيطاليا (صور)

أسفر تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريسا الساحلي في بيدمونت على ضفاف بحيرة ماجوري شمالي ايطاليا، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة اثنين بجروح خطرة، وفق ما افاد متحدث باسم طواقم الاسعاف وكالة فرانس برس.

لقي 8 على الأقل حتفهم في حادث سقوط تلفريك يربط بحيرة ماجوري بجبل قريب في #إيطاليا خدمة الإنقاذ في منطقة الألب قالت إن "التلفريك كان يقل 11 فردا وأن طائرة هليكوبتر نقلت طفلين لمستشفى في مدينة تورينو بشمال البلاد"#إرم_نيوز #Maggiore pic.twitter.com/N4VYMbMgcZ — إرم نيوز (@EremNews) May 23, 2021

وقال والتر ميلان، إن ”الحصيلة المؤقتة ثمانية قتلى وجريحان نقلا على وجه السرعة إلى مستشفى الأطفال ريجينا مارغريتا في تورينو“.

وأظهرت صور التقطها مسعفون حطام المقصورة في نطاق حرجي يصعب بلوغه بسبب منحدر شديد.

ويربط التلفريك السياحي قرية ستريسا بجبل موتاروني في غضون 20 دقيقة، وسط إطلالات خلابة على جبال الألب عند بلوغ الارتفاع الأقصى وهو 1500 متر.

ويشتبه في أن الحادث الذي وقع على مسافة 300 متر من القمة نجم عن تمزق أسلاك في الجزء العلوي من المسار، ما تسبب في سقوط المقصورة التي كانت تضم 11 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).