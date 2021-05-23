خلال 12 ساعة.. انتحار وافدين شنقًا في الكويت

أقدم وافدان يحملان الجنسية الهندية على الانتحار شنقا في منطقتي سلوى وخيطان في الكويت خلال الـ 12 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، أن أحد أصدقاء المنتحر في منطقة خيطان قال، إن صديقه أقدم على الانتحار إثر خلاف عائلي مع وافدة هندية لم يعرف إذا ما كانت زوجته أم غير ذلك.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت يوم الجمعة بلاغا من مواطن قال فيه، إنه فقد عامله المنزلي لنحو يومين وحاول الاتصال به دون جدوى لينتقل إلى الغرفة التي يقيم فيها وهي متواجدة في حوش المنزل، وطرق الباب وحينما لم يرد على الطرق أو على الاتصالات الهاتفية كسر باب الغرفة ليجده قد أنهى حياته شنقا.