الصين.. سيارة تدهس حشدا بسرعة عالية وتودي بحياة 5 أشخاص (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن سيارة صدمت حشدا من المشاة في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين؛ ما أسفر عن مقتل خمسة.
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب الأمن العام في داليان أن سيارة سوداء صدمت حشدا من الناس كانوا يعبرون شارعا في الساعة الـ 11:47 صباحا الـ(03:47 بتوقيت غرينتش) أمس السبت، ثم فرت من مكان الحادث.
وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الفور وتأكدت وفاة آخر بعد نقله إلى المستشفى، بينما يتلقى خمسة مصابين العلاج في المستشفيات.
وقالت شينخوا، إنه تم القبض على السائق، ولقبه ليو، وثبت أنه لم يكن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
وأضافت أن السلطات تجري مزيدا من التحقيقات.
据@大连交警：5月22日11时47分许，在大连市中山区五惠路与友好街路口，一车牌号为辽B63NE6黑色轿车在人行横道内撞击行人后逃逸，造成4人死亡、3人受伤。事故发生后，大连市公安局相关部门立即启动应急预案开展工作。目前，肇事逃逸驾驶人刘某（男，31岁）已被抓获，案件正在进一步工作中。 pic.twitter.com/2aMnQk0Ru2
— 推特小红旗 (@Xhnsoc__Redflag) May 22, 2021
坐标辽宁省大连市劳动公园门口 pic.twitter.com/OLFbnyOsKK
— 天王盖地虎 (@zncznc2012) May 22, 2021