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الصين.. سيارة تدهس حشدا بسرعة عالية وتودي بحياة 5 أشخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 23 مايو 2021 8:00 GMT
تاريخ التحديث: 23 مايو 2021 8:15 GMT

الصين.. سيارة تدهس حشدا بسرعة عالية وتودي بحياة 5 أشخاص (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن سيارة صدمت حشدا من المشاة في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين؛ ما أسفر عن مقتل خمسة. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة

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المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، أن سيارة صدمت حشدا من المشاة في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين؛ ما أسفر عن مقتل خمسة.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مكتب الأمن العام في داليان أن سيارة سوداء صدمت حشدا من الناس كانوا يعبرون شارعا في الساعة الـ 11:47 صباحا الـ(03:47 بتوقيت غرينتش) أمس السبت، ثم فرت من مكان الحادث.

وأضافت الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الفور وتأكدت وفاة آخر بعد نقله إلى المستشفى، بينما يتلقى خمسة مصابين العلاج في المستشفيات.

وقالت شينخوا، إنه تم القبض على السائق، ولقبه ليو، وثبت أنه لم يكن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وأضافت أن السلطات تجري مزيدا من التحقيقات.

 

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