بعد يوم من وصفه نتنياهو بـ"الرئيس".. جو بايدن يُخطئ في لقب رئيس كوريا الجنوبية

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذكر لقب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، واصفًا إياه بـ“رئيس الوزراء“، وذلك بعد يوم من وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ“الرئيس“.

حدث الموقف أثناء تكريم بايدن لمحارب قديم في الحرب الكورية يدعى ”رالف باكيت“، يبلغ من العمر 94 عامًا، ومنحه ميدالية شرف، حيث قال: ”الشعب في جمهورية كوريا لا يُنسى، كما يتضح من حقيقة أن رئيس وزراء كوريا هنا لحضور هذا الحفل“.

ويأتي الموقف بعد أقل من 24 ساعة من الإشارة إلى نتنياهو بـ“الرئيس نتنياهو“، خلال خطاب للإشادة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وتعرض بايدن للعديد من المواقف المحرجة بسبب زلات لسانه، إذ أخطأ مطلع شهر أيار/مايو الجاري في نطق اسم موقع الويب، الذي تم إنشاؤه لتشجيع وتثقيف الجمهور بشأن التطعيم ضد ”كوفيد-19“.

وأطلق بايدن على الموقع اسم ”vaccine.gum“، بدلاً من ”Vacine.gov“، وهو ما كان دافعًا للسخرية لدى الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن كلمة ”Gum“ تعني ”العلكة“.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: ”لقد حصلوا على لقاح العلكة الآن“، بينما كتب آخر قائلًا: ”أريد لقاح علكة المنثول، من فضلك“.