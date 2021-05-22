حرائق تلتهم أراضي مزارعين في الأردن‎ (صور)

أتى حريق كبير على نحو 1200 دونم من الأعشاب الجافة والأشجار والمحاصيل الزراعية في محافظة إربد شمال الأردن، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقالت المديرية مساء اليوم السبت، إن ”كوارد الإطفاء في مديرية الدفاع المدني أخمدت بإسناد من قوات درك الشمال ووزارة الزراعة، حريقا شب في أعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة ومحاصيل زراعية في منطقة دير أبي سعيد/الزمالية قُدرت مساحته بـ1200 دونم“.

وأوضح البيان، أن ”فرق الإطفاء بذلت جهود مضنيه في عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه، وذلك لوعورة المنطقة التي تتصف بالتضاريس الصعبة“، مشيرا إلى أنها ”لم تنتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح“.