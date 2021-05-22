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أمريكا.. مقتل طفل بالرصاص في شجار بين والدته وسائق سيارة (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 17:28 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 18:30 GMT

أمريكا.. مقتل طفل بالرصاص في شجار بين والدته وسائق سيارة (فيديو وصور)

قتل طفل في السادسة من العمر بالرصاص، الجمعة، على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد شجار بين والدته وسائق آخر، على ما أوردت وسائل إعلام محلية. وكانت

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المصدر: أ ف ب

قتل طفل في السادسة من العمر بالرصاص، الجمعة، على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد شجار بين والدته وسائق آخر، على ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وكانت والدة الطفل أيدن ليوس في طريقها لنقل ابنها إلى المدرسة في منطقة أورنج على مسافة خمسين كلم إلى جنوب غرب لوس أنجلوس، حين تجاوزتها سيارة واعترضتها.

وبحسب التقارير، تم تبادل إشارات بين المرأة والسائق الآخر، فقام الراكب الموجود معه في السيارة بإطلاق النار تجاه سيارة الوالدة، فأصيب ابنها الذي كان جالسا في كرسي خاصٍ بالأطفال.

2021-05-Aiden-Leos-080 وروت شقيقة الطفل أليكسيس كلونان لشبكة ”فوكس 11“ المحلية: ”قال (أمي، بطني يؤلمني)“، فتوقفت الوالدة مذعورة على حافة الطريق وحملت ابنها بين ذراعيها، فلاحظت أنه ينزف، ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى حيث توفي.

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وعلق فلورنتينو أوليفيرا من شرطة السير في كاليفورنيا متحدثا لصحيفة لوس أنجليس تايمز: إنه ”عمل عنف مروريّ معزول“.

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وغالبا ما تشهد الولايات المتحدة، حيث ينتشر حمل السلاح، عمليات إطلاق نار يذهب ضحيتها أحيانا كثيرة أطفال.

وأصيبت امرأة وطفلها في الخامسة من العمر بالرصاص يوم الثلاثاء في واشنطن، بعدما طلبت من رجل يسير على سكوتر كهربائي أن يخفف سرعته.

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وقتل 119 طفلا تقلّ أعمارهم عن 11 عاما بالرصاص، وأصيب 274 بجروح منذ بداية العام في الولايات المتحدة، بحسب موقع ”غان فيولنس أركايف“.

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