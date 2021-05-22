اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسحب دخان تتصاعد من محيط مرفأ بيروت، من دون معرفة الأسباب حتى الساعة.

وبحسب مواقع إخبارية محلية فإن حريقًا اندلع داخل أرض جرداء في منطقة ”الدورة“ وتسود حالة من الهلع عند أهالي المنطقة، بالتزامن مع سماع أصوات مفرقعات في الأشرفية ومحيطها.

تصاعد أعمدة الدخان قرب #مرفأ_بيروت وأنباء عن اندلاع حريق جديدpic.twitter.com/UcBLaCapa9 — إرم نيوز (@EremNews) May 22, 2021

وتحدثت المعلومات الأولية عن ‏حريق أعشاب يسيطر عليه الدفاع المدني قرب مرفأ بيروت.

وأعاد الحريق إلى الأذهان الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ في 4 آب/ أغسطس الماضي وأودى بحياة المئات.