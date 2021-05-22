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اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت (فيديو)
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 12:13 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 12:30 GMT

اندلاع حريق في محيط مرفأ بيروت (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسحب دخان تتصاعد من محيط مرفأ بيروت، من دون معرفة الأسباب حتى الساعة. وبحسب مواقع إخبارية محلية فإن حريقًا

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المصدر: إرم نيوز

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسحب دخان تتصاعد من محيط مرفأ بيروت، من دون معرفة الأسباب حتى الساعة.

وبحسب مواقع إخبارية محلية فإن حريقًا اندلع داخل أرض جرداء في منطقة ”الدورة“ وتسود حالة من الهلع عند أهالي المنطقة، بالتزامن مع سماع أصوات مفرقعات في الأشرفية ومحيطها.

وتحدثت المعلومات الأولية عن ‏حريق أعشاب يسيطر عليه الدفاع المدني قرب مرفأ بيروت.

وأعاد الحريق إلى الأذهان الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ في 4 آب/ أغسطس الماضي وأودى بحياة المئات.

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