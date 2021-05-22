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مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 10:42 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 11:00 GMT

مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية

قُتل رجلان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار بوسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وفقا لتغريدة من الشرطة، في وقت مبكر من صباح السبت. All are adult victims in

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المصدر: فريق التحرير

قُتل رجلان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار بوسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وفقا لتغريدة من الشرطة، في وقت مبكر من صباح السبت.

وقالت إدارة شرطة مينيابوليس، إن سبعة من الضحايا في مستشفيات محلية مصابون بإصابات لا تهدد الحياة، وإن رجلا واحدا في المستشفى في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة أنه من بين الضحايا العشرة البالغين، هناك خمسة ذكور وخمس إناث.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في حي 300 من شارع N. 1st Ave.

وذكرت أنه لا يوجد تهديد نشط الآن في المنطقة المذكورة، وتمت استعادة النظام بالكامل في مكان الحادث وفي المناطق المحيطة.

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم أو الدافع، في هذا الوقت.

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