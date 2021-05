مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية

قُتل رجلان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار بوسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وفقا لتغريدة من الشرطة، في وقت مبكر من صباح السبت.

All are adult victims in downtown shooting. Police asking people to leave the area.

وقالت إدارة شرطة مينيابوليس، إن سبعة من الضحايا في مستشفيات محلية مصابون بإصابات لا تهدد الحياة، وإن رجلا واحدا في المستشفى في حالة حرجة.

وذكرت الشرطة أنه من بين الضحايا العشرة البالغين، هناك خمسة ذكور وخمس إناث.

Of the 10 victims, all are adults, 5 male & 5 female. Two deceased are male and 1 in critical is male. No further victims that we are aware of.

