تونسي "يدفن" نفسه ثم يتصل بالشرطة لنجدته (فيديو)

أقدم رجل تونسي، يوم الخميس، على ”دفن“ نفسه في مقبرة بمحافظة قفصة جنوب العاصمة تونس، محاولا الانتحار، قبل أن يتصل بالشرطة طالبا النجدة.

ودخل الرجل إلى قبر مفتوح في المقبرة، ثم أغلق على نفسه بقطع من الإسمنت، قبل أن يتراجع ويحاول الخروج، لكنه لم يستطع.

وبعد فشله في الخروج اتصل بالوحدات الأمنية طالبا منها النجدة، فتحولت الفرق الأمنية إلى المقبرة وأخرجته من القبر.

وحسب شهود عيان، فإن الرجل كان متعاطيا للكحول، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق معه وتم توقيفه إلى حين كشف ملابسات الحادثة.

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