الهند.. البحث عن 77 مفقودا إثر غرق مركب بسبب إعصار

مشطت سفن وطائرات البحرية الهندية، المياه قبالة مدينة مومباي، العاصمة المالية للبلاد الأربعاء، بحثا عن 77 عاملا مفقودين إثر غرق مركب بعد هبوب إعصار قوي على الساحل الغربي للهند هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إن الإعصار توكتاي تسبب في ارتفاع الأمواج واجتاح ولايتي مهاراشترا وجوجارات الغربيتين على مدى اليومين الماضيين فقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وخلف دمارا.

ووصلت العاصفة إلى حقل بومباي هاي النفطي القريب من مومباي حيث توجد أكبر منصات النفط البحرية في الهند، وأغرقت المركب الذي كان يحمل على متنه 261 من العاملين.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي المناطق التي اجتاحتها العاصفة بالطائرة في مسقط رأسه ولاية جوجارات التي وصل إليها الإعصار يوم الاثنين محملا برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة.

وقالت السلطات إن الإعصار تسبب في انهيار أبراج كهرباء ودمر نحو 16500 منزل وسد أكثر من 600 طريق.