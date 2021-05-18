كردي إيراني يضرم النار بنفسه أمام الصحفيين قرب مبنى الأمم المتحدة في أربيل

أقدم شاب كردي إيراني، الثلاثاء، على إضرام النار في نفسه أمام عدسات الصحفيين، قرب مبنى الأمم المتحدة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان بالعراق، على خلفية استيائه من ظروفه المعيشية وتأخر دراسة طلبه للجوء خارجاً.

وحمل الشاب قارورة بنزين قبل أن يقوم بوضع المادة على جسده ويشعل نفسه، فيما كان يتحدث لصحفيين في قنوات محلية.

وفور إقدامه على إحراق نفسه، هرع شاب كان يقف بجانبه لإطفاء النار. مع ذلك، أصيب الشاب بجروح خطرة. وتغطي الحروق 90% من جسده، وفق ما أفاد أطباء بمستشفى في أربيل أسعفه إليه عاملون في الأمم المتحدة.

وكان الشاب، واسمه محمد محمودي يبلغ من العمر 27 عاماً، يقول قبيل إحراقه نفسه: ”بسبب النضال في سبيل كردستان نزحت من كردستان الشرقية في إيران وأصبحت لاجئا“، مضيفا: ”هذا هو وضعنا، هل من المفروض أن نعيش هكذا بسبب السياسة، هل هذه حياة، أهكذا نعاقب بسبب نضالنا، نعيش ككلاب مشردة منذ أربع سنوات. إذا عدت إلى إيران سوف أعدم، وهنا لم يبقَ لنا مكان سوى المتنزهات العامة أو المساجد أو المنازل غير المكتملة“.

وأفاد أصدقاء له بأن محمودي المنحدر من مدينة ”بوكان“ الكردية في إيران يقيم في أربيل منذ أكثر من أربع سنوات، وقدّم طلب لجوء أمام الأمم المتحدة، إلا أن دراسة طلبه تأخرت.

وروى أصدقاؤه بأنه يعيش في ظروف صعبة وسط ضغوط نفسية، بينما والداه كبيران في السن ويعيشان في إيران. وهو يعمل أجيراً بالمياومة في أربيل. وكان ينتمي إلى حزب إيراني معارض يتواجد في كردستان.

ومحمودي واحد من آلاف الإيرانيين الأكراد الذين يعبرون الحدود بين البلدين بحثاً عن عمل بأجر يومي بسيط. وتتمركز في إقليم كردستان العراق أحزاب سياسية كردية إيرانية معارضة منذ أكثر من عشرين عاما.