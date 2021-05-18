ناطحة سحاب في الصين تهتز وتسبب الذعر في شينجن‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تم إخلاء ناطحة سحاب، بعد ظهر الثلاثاء في الصين؛ بعدما اهتز المبنى الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر؛ لسبب غير معروف؛ ما تسبب في مشاهد من الذعر.

ويعتبر ”سيغ بلازا“ الذي تم الانتهاء من بنائه في العام 2000، أحد أكثر المباني رمزية في شينجن (جنوب)، وهي مدينة ضخمة تقع على حدود هونغ كونغ.

والمبنى الذي يرتفع 291 مترا فوق المنطقة التجارية للمدينة، يضم سوقا ضخمة للمكونات والمنتجات الإلكترونية موزعة على طبقات عدة.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ في شينجن لشبكة ويبو الاجتماعية، بأنه يتحقق ”من أسباب اهتزاز“ ناطحة السحاب، موضحا ”أن أي زلزال لم يضرب المدينة اليوم“.

وأعلنت السلطات أن ”سيغ بلازا“ اهتز قرابة الساعة 13,50 بالتوقيت المحلي (05,50 ت غ). وتسببت هذه الاهتزازات على الفور بالهلع.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات عدة من المشاة وهم يفرون من محيط المبنى.

وتقع خمس من أطول ناطحات السحاب بالعالم في الصين، بما فيها برج شنغهاي الذي يتكون من 128 طبقةً ويبلغ ارتفاعه 632 مترا.

لكن منذ العام الماضي، حظرت الصين تشييد مبان يزيد ارتفاعها عن 500 متر، وهو حظر سار في بعض المدن مثل بكين.

ولم تنهر ناطحة سحاب في الصين، لكن حدثت انهيارات لأبنية أصغر حجما؛ بسبب عدم التزام معايير البناء في بعض الأحيان.

وفي آذار/مارس 2020، انهار فندق كان يستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة فوجيان (شرق)؛ ما أسفر عن مقتل 29 شخصا.