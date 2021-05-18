أكثر من 50 مفقودا إثر غرق قارب مهاجرين أبحر من ليبيا ‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، فقدان أكثر من خمسين شخصًا إثر غرق مركب يقل نحو تسعين مهاجرا أبحر من السواحل الليبية تم إنقاذ أكثر من ثلاثين من بينهم.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري وكالة فرانس برس أنه وفقا للمعطيات الأولية وقع حادث الغرق بالقرب من حقل ميسكار لاستخراج النفط والغاز قبالة سواحل مدينة جرجيس في جنوب البلاد.

وسارعت السلطات التونسية إلى نقل 33 مهاجرا تم انقاذهم وغالبيتهم من بنغلادش، باتجاه ميناء جرجيس القريب من الحدود الليبية.

وأكد المتحدث الرسمي الإقليمي باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جاكومو، أن المهاجرين غير القانونيين انطلقوا يوم الأحد من ميناء زواره الذي يبعد 150 كيلومترا عن جرجيس.

وتقوم السلطات التونسية بصفة متواصلة بعمليات انقاذ لمهاجرين يبحرون من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية عبر المتوسط.

وأنقذت البحرية التونسية يوم الاثنين أكثر من 100 مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي انطلاقا من ليبيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مشيرة الى أنهم واجهوا صعوبات قبالة جزيرة جربة (شرق).

وبموازاة ذلك، اعترض خفر السواحل الليبية ليل الأحد الاثنين الكثير من قوارب المهاجرين.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مساهلي في تغريدة يوم الاثنين ”680 مهاجرا تم اعتراضهم ونقلهم إلى ليبيا الليلة الماضية“.

وقالت المسؤولة: ”إن دعم منظمات البحث والإغاثة في ليبيا يجب أن يكون مشروطا بعدم اجراء توقيفات عشوائية وتجاوزات لحقوق الانسان“.

ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات السلطات الليبية التي تحرس السواحل بالرغم من الأوضاع المزرية في مراكز التوقيف.