مصري يقتل ابنته خنقا "انتقاما" لشرفه

شهدت إحدى المناطق في محافظة الجيزة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، واقعة قتل بشعة، تمثلت بإقدام أب على قتل ابنته خنقا، بزعم سوء سلوكها، وتأكده من ذلك.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، لينتقل رجال المباحث على الفور إلى محل الواقعة، ويتبين أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

وزعم الأب أمام رجال المباحث، أنه أقدم على قتل ابنته في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتقاما لشرفه، عندما وجد رسائل ومكالمات هاتفية بينها وبين شاب، فشك في سلوكها.

وبسؤال شهود عيان، أكدوا أن المتهم كان دائم الاعتداء على ابنته بالضرب، وأنه كان يرغب في إجبارها على الزواج من أحد الأشخاص، ومع رفضها الاستجابة له، اعتدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة.

وأكد جيران المجني عليها، عدم ملاحظتهم ما يفيد بسوء سلوكها، على عكس ما زعم والدها.