إطلاق قذيفة آر بي جي خلال تشييع زعيم قبلي عراقي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون عراقيون ووسائل إعلام محلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق صاروخ آر بي جي أثناء تشييع زعيم قبلي جنوبي العراق.

وأبدت أوساط مجتمعية عراقية، استغرابها من استخدام مثل تلك الأسلحة، خلال تشييع الموتى، وسط مطالبات بنزع أسلحة العشائر، وإنهاء ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

وبحسب المقطع المتداول، فإن محافظة المثنى، جنوبي البلاد، شهدت تشييعًا لأحد الزعماء القبليين، استُخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى قذائف آر بي جي.

وعبر نشطاء عن غضبهم من استفحال تلك الظاهرة، واستخدام الأسلحة المتوسطة خلال تشييع جثامين الموتى، وهو ما يفاقم المخاطر على حياة المدنيين، خاصة مع تسجيل عدة حالات قتل بالخطأ جرّاء ذلك، خلال الفترة الماضية.

وتسمى هذه الظاهرة بـ“العراضة العشائرية“، وهي تقليد يُتبع لتشييع الموتى، خاصة الزعماء وشيوخ العشائر منهم، حيث تتسبب بمقتل وإصابة عشرات الأفراد سنوياً، وفق أرقام غير رسمية.