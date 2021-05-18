انفجار "غامض" بمحطة غاز في مدينة قم الإيرانية (صور)

أفادت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في محطة لتزويد الغاز المسال بمدينة قم وسط إيران، أعقبه انفجار كبسولات غاز عدة في هذه المحطة.

ونقل موقع بلدية قم، عن حميد كريمي، المتحدث باسم خدمات الإطفاء والسلامة، قوله إن ”النيران اشتعلت صباح اليوم في محطة لتزويد الغاز المسال في نهاية شارع الإمام الرضا في منطقة حزام قم، وانفجرت كبسولات غاز مسال عدة“.

وأضاف أن ”رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحرائق دون وجود خسائر بشرية“، مبينا أن ”سبب اشتعال النيران -الذي أسفر عن انفجار في محطة الغاز المسال- لم يُعرف بعد“.

وكان حريق اندلع في الثاني من أيار/مايو الجاري، في مصنع كيماويات ببلدة شكوهيه في مدينة قم، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل فضلا عن خسائر مالية كبيرة.

وكالمعتاد لم تعلن السلطات الإيرانية -بشكل رسمي- عن أسباب الحرائق والانفجارات التي تقع بين الحين والآخر في مدن مختلفة.