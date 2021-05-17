الكويت.. محاكمة شرطي اعتدى على وافد في مجمع تجاري (فيديو)

استدعت الجهات الأمنية في الكويت رجل أمن وحجزته في مقر عمله للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة؛ جراء اعتدائه على أحد العمال الوافدين في مجمع تجاري أثناء وجود كوادر طبية لتطعيم العمالة.

حجز شرطي اعتدى على وافد في أحد المجمعات التجارية بعد أن حصل ازدحام وفوضى أثناء وجود كوادر طبية في المجمع الشرطي تم استدعاؤه وحجزه في مقر عمله لتقديمه بأسرع وقت إلى المحاكمة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/qdAp2kTuEw — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) May 17, 2021

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إنها استدعت العسكري بسبب تصرفه غير اللائق مع أحد المقيمين، وهو تصرف فردي ترفضه المؤسسة الأمنية في البلد الخليجي.

استدعاء رجل أمن للتحقيق

بسبب تصرف غير لائق مع أحد المقيمين pic.twitter.com/WMGdgxlghn — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 17, 2021

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إنه ”تم حجز العسكري في مقر عمله لتقديمه بأسرع وقت إلى المحاكمة العسكرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتعليمات من مدير أمن حولي اللواء عبد الله العلي“.

وكشف المصدر عن تفاصيل الحادثة والاعتداء على الوافد، الذي تم توثيقه بمقطع فيديو، قائلاً: ”إنه أثناء وجود كوادر طبية في أحد المجمعات التجارية في السالمية لتطعيم العمالة، حصل ازدحام وفوضى، الأمر الذي تسبّب بتدافع ودخول عدد من الوافدين من خارج المجمع، ما اضطر إدارة المجمع إلى إبلاغ الجهات الأمنية“.

وأضاف أنه أثناء تنظيم رجال الأمن لصفوف الذين ينتظرون دورهم بالتطعيم، ”قام أحد العسكريين بالاعتداء بالضرب على عامل، وهو ما ظهر بالمقطع المتداول على نطاقٍ واسع“.

وأثار اعتداء العسكري على العامل غضباً عارماً بين النشطاء الذين وصفوا ما قام به ”بقلة الاحترام والخروج عن المهنية“، مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة بحقه.

يجب صدور قرار من وزارة الداخلية @Moi_kuw والحكومة الناعسة سياسيا يوضح الاجراءات التي ستتخذ تاديبيا وعسكريا وقانونيا ضد الشرطي الذي استقوى على الضعيف بلباس عسكري او مدني . https://t.co/oWWxF9Fsjt — Khalid AlTarrah خالد أحمد الطراح (@KAltarrah) May 17, 2021

ودشنت وزارة الصحة قبل أسبوع المرحلة الثانية من حملة الوحدات الميدانية المتنقلة لتطعيم ”كورونا“، لتشمل تقديم الخدمة لمختلف العاملين في المجمعات التجارية المركزية في البلاد.

وشملت المرحلة الأولى من حملة الوحدات المتنقلة نحو 35 ألف موظف ممن لديهم تواصل مباشر مع الجمهور من بين موظفي جهات عدة، كالجمعيات التعاونية والمساجد والقطاع المصرفي والشركات المصنعة للمواد الغذائية ودور السينما وغيرها.