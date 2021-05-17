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الكويت.. محاكمة شرطي اعتدى على وافد في مجمع تجاري (فيديو)
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 20:18 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 21:25 GMT

الكويت.. محاكمة شرطي اعتدى على وافد في مجمع تجاري (فيديو)

استدعت الجهات الأمنية في الكويت رجل أمن وحجزته في مقر عمله للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة؛ جراء اعتدائه على أحد العمال الوافدين في مجمع تجاري أثناء وجود كوادر

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

استدعت الجهات الأمنية في الكويت رجل أمن وحجزته في مقر عمله للتحقيق معه وإحالته للمحاكمة؛ جراء اعتدائه على أحد العمال الوافدين في مجمع تجاري أثناء وجود كوادر طبية لتطعيم العمالة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، إنها استدعت العسكري بسبب تصرفه غير اللائق مع أحد المقيمين، وهو تصرف فردي ترفضه المؤسسة الأمنية في البلد الخليجي.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية إنه ”تم حجز العسكري في مقر عمله لتقديمه بأسرع وقت إلى المحاكمة العسكرية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتعليمات من مدير أمن حولي اللواء عبد الله العلي“.

وكشف المصدر عن تفاصيل الحادثة والاعتداء على الوافد، الذي تم توثيقه بمقطع فيديو، قائلاً: ”إنه أثناء وجود كوادر طبية في أحد المجمعات التجارية في السالمية لتطعيم العمالة، حصل ازدحام وفوضى، الأمر الذي تسبّب بتدافع ودخول عدد من الوافدين من خارج المجمع، ما اضطر إدارة المجمع إلى إبلاغ الجهات الأمنية“.

وأضاف أنه أثناء تنظيم رجال الأمن لصفوف الذين ينتظرون دورهم بالتطعيم، ”قام أحد العسكريين بالاعتداء بالضرب على عامل، وهو ما ظهر بالمقطع المتداول على نطاقٍ واسع“.

وأثار اعتداء العسكري على العامل غضباً عارماً بين النشطاء الذين وصفوا ما قام به ”بقلة الاحترام والخروج عن المهنية“، مطالبين وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة بحقه.

ودشنت وزارة الصحة قبل أسبوع المرحلة الثانية من حملة الوحدات الميدانية المتنقلة لتطعيم ”كورونا“، لتشمل تقديم الخدمة لمختلف العاملين في المجمعات التجارية المركزية في البلاد.

وشملت المرحلة الأولى من حملة الوحدات المتنقلة نحو 35 ألف موظف ممن لديهم تواصل مباشر مع الجمهور من بين موظفي جهات عدة، كالجمعيات التعاونية والمساجد والقطاع المصرفي والشركات المصنعة للمواد الغذائية ودور السينما وغيرها.

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