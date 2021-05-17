العراق.. امرأة تقتل زوجة شقيقها وطفلها ثم تنتحر

أقدمت امرأة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، اليوم الإثنين، على قتل زوجة شقيقها وطفلها ثم انتحرت بإطلاق النار على نفسها.

وقالت مصادر في الشرطة العراقية، وفق وسائل إعلام محلية إن“امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا أقدمت على قتل زوجة شقيقها وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات، داخل منزلها في قرية الدهيمي ضمن قضاء الرفاعي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار“.

وأضافت المصادر أن“الجانية وبعد إتمام عملية القتل للمرأة والطفل، قامت بالانتحار بذات السلاح“.

وبينت المصادر أن“قوة أمنية طوقت مكان الحادثة، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقًا بالحادثة لمعرفة ملابساتها، كما تم توقيف شقيق الجانية لوجود شك بملابسات الحادثة“.

وتُسجّل المحافظات العراقية عدة جرائم عنف منزلي متكررة يفضي قسم منها إلى القتل، على خلفية مشاكل أسرية سرعان ما تتطور إلى استعمال السلاح.