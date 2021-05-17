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الكويت.. وفاة خادمة وإصابة مواطنة وابنتيها إثر حادث مروري
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 14:51 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 16:25 GMT

الكويت.. وفاة خادمة وإصابة مواطنة وابنتيها إثر حادث مروري

أدى حادث مروري مروع وقع في الكويت، اليوم الإثنين، إلى وفاة خادمة وإصابة مواطنة وابنتيها إصابات متفرقة. ووقع الحادث في منطقة مبارك الكبير، بينما كانت الخادمة

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أدى حادث مروري مروع وقع في الكويت، اليوم الإثنين، إلى وفاة خادمة وإصابة مواطنة وابنتيها إصابات متفرقة.

ووقع الحادث في منطقة مبارك الكبير، بينما كانت الخادمة برفقة العائلة الكويتية لحظة وقوعه، حيث توفيت الخادمة وأصيبت المواطنة وابنتاها اللاتي تبلغ أعمارهن (11 – 2) بجروح ورضوض مختلفة.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ المحلية إنه تم رفع جثة الخادمة، فيما نُقلت الأم وابنتاها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحتل الكويت مركزا متقدما من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الأعوام الماضية، بضعة تعديلات على قوانين المرور، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي.

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