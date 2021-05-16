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انتحار مراهقة كويتية شنقًا في منزل ذويها
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 19:24 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 20:50 GMT

انتحار مراهقة كويتية شنقًا في منزل ذويها

نسرين العبوش - إرم نيوز

فارقت فتاة كويتية اليوم الأحد الحياة بعد إقدامها على الانتحار شنقًا داخل الحمام في منزل ذويها بمنطقة جابر الأحمد في ظروف غامضة. وأبلغ والد الفتاة الجهات الأمنية

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فارقت فتاة كويتية اليوم الأحد الحياة بعد إقدامها على الانتحار شنقًا داخل الحمام في منزل ذويها بمنطقة جابر الأحمد في ظروف غامضة.

وأبلغ والد الفتاة الجهات الأمنية بالعثور على ابنته منتحرة داخل الحمام، وذلك عقب افتقادها لمدة ساعتين.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة ”الراي“ المحلية إن عائلة الفتاة أبلغت الجهات الأمنية بانتحار ابنتهم البالغة من العمر 14 عامًا.

وأضافت المصادر نقلًا عن والد الفتاة ”أنهم كسروا باب الحمام وعثروا على الفتاة معلقة وقاموا بسحبها ومحاولة إنقاذها دون جدوى“.

وتم استدعاء الطب الشرعي بناءً على أمر من وكيل النيابة وفتح تحقيقًا للوقوف على أسباب انتحار الفتاة.

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