انتحار مراهقة كويتية شنقًا في منزل ذويها

فارقت فتاة كويتية اليوم الأحد الحياة بعد إقدامها على الانتحار شنقًا داخل الحمام في منزل ذويها بمنطقة جابر الأحمد في ظروف غامضة.

وأبلغ والد الفتاة الجهات الأمنية بالعثور على ابنته منتحرة داخل الحمام، وذلك عقب افتقادها لمدة ساعتين.

انتحار مراهقة كويتية شنقاً في ظروف غامضة بمنزل أسرتها في منطقة جابر الأحمد pic.twitter.com/86tzVaCSbW — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 16, 2021

وقالت مصادر أمنية لصحيفة ”الراي“ المحلية إن عائلة الفتاة أبلغت الجهات الأمنية بانتحار ابنتهم البالغة من العمر 14 عامًا.

وأضافت المصادر نقلًا عن والد الفتاة ”أنهم كسروا باب الحمام وعثروا على الفتاة معلقة وقاموا بسحبها ومحاولة إنقاذها دون جدوى“.

وتم استدعاء الطب الشرعي بناءً على أمر من وكيل النيابة وفتح تحقيقًا للوقوف على أسباب انتحار الفتاة.